Türkiye’ye gidin

Amerika merkezli finans ve ekonomi haber sitesi Business Insider, Avrupa'nın görülmeye değer 26 turistik simgesini açıkladı. Turistlerin mutlakagörmesi gerektiği ve hayatıboyunca özel anlardan biriolarak kalacak noktalarıseçerken, Türkiye'dende üç mekan yer aldı. İşte 7 aylık çalışma sonucunda hazırlanan listenin ilk 10'u… The Shard–İngiltere Sultanahmet Camii– Türkiye Tivoli Bahçeleri – Danimarka Park Güell–İspanya Ayasofya–Türkiye Devlerin Kavşağı-Kuzey İrlanda Uffizi Galerisi–İtalya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.