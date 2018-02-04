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, Avrupa’nın görülmeye değer 26 turistik simgesini açıkladı. Listede ’den de üç mekan yer aldı...

Türkiye’ye gidin
Amerika merkezli finans ve ekonomi haber sitesi , Avrupa'nın görülmeye değer 26 turistik simgesini açıkladı. Turistlerin mutlaka görmesi gerektiği ve hayatı boyunca özel anlardan biri olarak kalacak noktaları seçerken, Türkiye'den de üç mekan yer aldı. İşte 7 aylık çalışma sonucunda hazırlanan listenin ilk 10'u…
The Shard–İngiltere
Sultanahmet Camii–
Tivoli Bahçeleri – Danimarka
Park Güell–İspanya
Ayasofya–Türkiye
Devlerin Kavşağı-Kuzey İrlanda
Uffizi Galerisi–İtalya


Pamukkale–Türkiye
Pompeii–İtalya
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