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Sportif girişimci

Sportif girişimci
Ece Vahapoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı HİS Federasyonu tarafından sertifikalı tek ünlü wellness eğitmeni olarak adından söz ettiriyor. Sunucu, deneyimlerini 'fit21' adlı markasında birleştirdi. Vahapoğlu, markasıyla kendi spor giyim koleksiyonunun yanı sıra seminerler, workoutlar ve kamplar da sunuyor.
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