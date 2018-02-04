Hande tesellisi

Popçu Hande Yener'le 2 buçuk yıllık aşkı sürpriz bir şekilde son bulan Ümit Cem Şenol, teselliyi İzmit'teki ailesinde buldu. Şarkıcıyla yaşadığı Zekeriyaköy'deki villayı terk eden33 yaşındaki manken, önceki gün akrabalarıyla Kartepe'ye gitti.
Halası ve kuzenleriyle dağ evinde mangal yapan Şenol, doğanın keyfini çıkardı. Bir ara şöminenin görüntüsünü paylaşan mankenin paylaşımına 'Huzur' notu eklemesi dikkat çekti. Kendisinden 12 yaş büyük Yener'le nikah planı suya düşen Şenol'un bu hamlesinden sonra gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.
Instagram'da birbirlerini takipten çıkaran ikili, fotoğraflarını da sildi.
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