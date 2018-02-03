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yapacak

Nostalji yapacak
, unutulan klasik gazino gecelerini yeniden canlandırıyor. Şarkıcı, her cumartesi akşamı Wyndham Grand Kalamış İstanbul Marina Hotel'de sahne alıyor. Aydın, gazino programıyla hayranlarına dolu saatler yaşatıyor.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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