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Dikkat son şans

Dikkat son şans
Güney Afrika doğumlu , vatanındaki yoksul çocuklara ve AIDS virüsüne yakalanmış insanlara yardım etmek amacıyla '"Charlize Theron Africa Outreach Project'" (CTAOP) adlı vakfı kurdu.


Şimdi bu vakıfa para toplamak için kendisiyle spor yapacak bağışçılar arayan Theron, bu konuda mesaj paylaştı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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