Burcu’nun bebişi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'laişadamı aşkı Berk Suyabatmaz, öncekigece Bebek'teki Angie adlı mekandaydı.Gazetecilerle ayaküstü sohbet edenikiliden Esmersoy'un aşkına "Bebişsen taksi çağır" demesi dikkat çekti.Bunun üzerine muhabirler, 41 yaşındakisunucuya "Sevgilinize hep böylemi hitap edersiniz?" diye sordu.Esmersoy da "Sevgi sözcüğü olarak nekullanılıyorsa ben de onu kullanırım"diye cevap verdi.
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