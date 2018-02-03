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Burcu’nun bebişi

Burcu’nun bebişi
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'la işadamı aşkı Berk Suyabatmaz, önceki gece Bebek'teki Angie adlı mekandaydı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Esmersoy'un aşkına "Bebiş sen taksi çağır" demesi dikkat çekti. Bunun üzerine muhabirler, 41 yaşındaki sunucuya "Sevgilinize hep böyle mi hitap edersiniz?" diye sordu. Esmersoy da "Sevgi sözcüğü olarak ne kullanılıyorsa ben de onu kullanırım" diye cevap verdi.


Doğan SAVAŞ
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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