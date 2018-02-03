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Sinem’i çizdiler

Sinem’i çizdiler
Ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal'ın yüzü bir hayranından gelen hediyeyle güldü. 30 yaşındaki oyuncuyu resmeden hayranı, önceki gün eserin bitmiş halini Kobal'a gönderdi. Ünlü oyuncu, bilgisayar ortamında çizilen resmini görünce çok sevindi.


Kobal, resmini instagram'da paylaşıp hayranına teşekkür etti.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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