İlluminati isyanı

Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı. Ortak bildiride başkent Dakar'da bugün düzenlenecek Eğitim İçin Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna'nın ülkelerinden gitmesi için eylem yapacaklarını belirtti. Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna'nın Senegal'in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Bildiride, "Uçağının önündegösteri yapacağız. Gerekirseparlamentoya, içişleri bakanınaya da devlet başkanınagideceğiz" ifadeleri kullanıldı. Rihanna'nın bu tepki nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı ancak organizasyona katılacağı belirtildi. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılacağı da iddialar arasında.
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