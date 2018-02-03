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İlluminati isyanı

Bugün Dakar’da bir toplantıya katılacak olan şarkıcı büyük tepki çekti. Binlerce kişi, “Masonik tarikat İlluminati üyesini istemiyoruz” mesajını paylaştı

İlluminati isyanı
Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri, ABD'li pop şarkıcısı 'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı. Ortak bildiride başkent Dakar'da bugün düzenlenecek Eğitim İçin Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna'nın ülkelerinden gitmesi için eylem yapacaklarını belirtti. Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna'nın 'in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Bildiride, "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz" ifadeleri kullanıldı. Rihanna'nın bu tepki nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı ancak organizasyona katılacağı belirtildi. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılacağı da iddialar arasında.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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