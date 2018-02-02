; 18 / 6 13 / 2 12 / 1 2 / -14 12 / 0 14 / 6 12 / -1 19 / 11 1 / -13 7 / 0 16 / 8 14 / 6 18 / 6 13 / 0 3 / -9 14 / 4 9 / -3 4 / -7 12 / 1 11 / 3 17 / 7 15 / 10 11 / -2 11 / 2 14 / 6 13 / -2 17 / 7 15 / 9 10 / -5 9 / -1 1 / -11 12 / 0 12 / 3 14 / 7 7 / -3 8 / -7 15 / 6 8 / -5 9 / 3 15 / 9 16 / 10 14 / 4 16 / 0 10 / -5 3 / -11 11 / 2 9 / -4 11 / 0 14 / 9 11 / -3 14 / 3 18 / 8 11 / 0 11 / 2 10 / 0 14 / 8 11 / 0 16 / 9 10 / 5 8 / -3 10 / -2 10 / -4 15 / 6 18 / 4 14 / 6 18 / 7 16 / 9 12 / 1 12 / 5 7 / -4 14 / 4 11 / 0 13 / 7 13 / 4 13 / 6 10 / -3 13 / 2 7 / -1 17 / 7 8 / -2 15 / 8 Güzel oyuncu Begüm Birgören, önceki gün yürekleri ağızlara getirdi. Endonezya'daki Kelingking Beach'e giden Birgören, bir yamacın kıyısına oturup bu anı ölümsüzleştirdi.
Begüm Birgören'in bu karesi ise günün en tehlikeli selfie'si oldu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.