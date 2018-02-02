;
Yol Durumu
  1. 'Saygı'lı ayrılık
  2. Ve perde kapandı

Tehlikeli selfie

Tehlikeli selfie
Güzel oyuncu Begüm Birgören, önceki gün yürekleri ağızlara getirdi. Endonezya'daki Kelingking Beach'e giden Birgören, bir yamacın kıyısına oturup bu anı ölümsüzleştirdi.


Begüm Birgören'in bu karesi ise günün en tehlikeli selfie'si oldu...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar