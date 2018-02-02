DHA'nın haberine göre; Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Seren Serengil, işlemlerin tamamlanmasından sonra 3 günlük hapis için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Seren Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na polis eşiliğinde geldi. Resmi prosedürün başlamasından dolayı Serengil açıklama yapmadan doğrudan cezaevine girdi.
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