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'den ilk fotoğraflar geldi!

Hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seren Serengil, Çağlayan'daki 'na gelerek İnfaz Savcılığı'na teslim oldu. Seren Serengil cezaevinden ne zaman çıkacak?



DHA'nın haberine göre; , bu sabah 'na geldi. Seren Serengil, işlemlerin tamamlanmasından sonra 3 günlük hapis için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Seren Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na polis eşiliğinde geldi. Resmi prosedürün başlamasından dolayı Serengil açıklama yapmadan doğrudan cezaevine girdi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 16:15
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