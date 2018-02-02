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Yol Durumu
  1. Seren Serengil'den ilk fotoğraflar geldi!

ayakta duramadı!



Şarkıcı , önceki akşam Nişantaşı'nde bir partiye katıldı. Parti sonrası soluğu Cihangir'de alan İrem Derici, ve arkadaş grubuyla bir mekanda geç saatlere kadar oturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan şarkıcı, alkolünde verdiği etkiyle yürümekte güçlük çekti. Bu sırada Derici, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürle karşılık verdi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 17:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Anadolu Anadolu

Allah kimseleri bu duruma düsürmesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:56
oflu baba oflu baba

SEYTANIN KIZIDIR IREM

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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