



Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Nişantaşı'nde bir partiye katıldı. Parti sonrası soluğu Cihangir'de alan İrem Derici, Rıza Kocaoğlu ve arkadaş grubuyla bir mekanda geç saatlere kadar oturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan şarkıcı, alkolünde verdiği etkiyle yürümekte güçlük çekti. Bu sırada Derici, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürle karşılık verdi.