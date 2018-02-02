Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Nişantaşı'nde bir partiye katıldı. Parti sonrası soluğu Cihangir'de alan İrem Derici, Rıza Kocaoğlu ve arkadaş grubuyla bir mekanda geç saatlere kadar oturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan şarkıcı, alkolünde verdiği etkiyle yürümekte güçlük çekti. Bu sırada Derici, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürle karşılık verdi.
İrem Derici ayakta duramadı!
Etiketler: irem derici , rıza kocaoğlu , ferhan şensoy
kalan karakter 1000
Allah kimseleri bu duruma düsürmesin
SEYTANIN KIZIDIR IREM
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.