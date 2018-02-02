Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla'nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı!
Büyük aşkı bir tokat bitirdi!
Etiketler: Ahmet Kural , Sıla Gençoğlu
Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla'nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı!
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Vatanının Şehidi için şarkı söylelem diyen Sıla bu vatanın insanı değildir defolup gitsin vatanımızdan.
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