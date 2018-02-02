;
Yol Durumu
  1. Seren Serengil cezaevine gönderildi
  2. Havuz sefası

Büyük aşkı bir tokat bitirdi!

Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen -Sıla'nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı!

Etiketler: ,
  • 02 Şubat 2018, Cuma 09:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ağası ağası

Vatanının Şehidi için şarkı söylelem diyen Sıla bu vatanın insanı değildir defolup gitsin vatanımızdan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar