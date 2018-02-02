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cezaevine gönderildi

Ünlü şarkıcı , 3 günlük hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu. Serengil adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.




Ünlü şarkıcı Gülben hakkında geçtiğimiz hafta 11. Aile Mahkemesince 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dün akşam saatlerinde Serengil, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:00
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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NACİ YİĞİT NACİ YİĞİT

HELAL OLSUN REKLAMLARI İÇİN POLİSİ,MAHKEMEYİ BİLE KULLANIYORLAR,3GÜN YATAR 3YIL ANLATIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 15:53
oflu baba oflu baba

COK BUYUK IS OLDU TESLIM OLMUS VAH VAH VAH NE KADAR UZULDUK VAH VAH VAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 15:42
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