Ünlü şarkıcı Gülben Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesince 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dün akşam saatlerinde Serengil, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Seren Serengil cezaevine gönderildi
Ünlü şarkıcı Seren Serengil, 3 günlük hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu. Serengil adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Seren Serengil , İstanbul Adalet Sarayı , Gülben Ergen , İstanbul
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HELAL OLSUN REKLAMLARI İÇİN POLİSİ,MAHKEMEYİ BİLE KULLANIYORLAR,3GÜN YATAR 3YIL ANLATIR.
COK BUYUK IS OLDU TESLIM OLMUS VAH VAH VAH NE KADAR UZULDUK VAH VAH VAH
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