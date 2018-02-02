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Yol Durumu
  1. Seren Serengil'den ilk fotoğraflar geldi!
  2. Seren Serengil cezaevine gönderildi

Seren fena patladı: Onu ben kovdum!

'in avukatı , "Israrla hapis yatmak istiyor." deyip istifa etmişti. Seren bu açıklamanın üzerine " onu satın almış ben onu kovdum." dedi.

Seren fena patladı: Onu ben kovdum!

Geçtiğimiz pazartesi cezaevine girmesi beklenen , gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine girmedi. Serengil'in avukatı bu olaylar sonrası yaptığı açıklamayla ünlü ismin avukatlığını bıraktığını duyurdu. Bunun üzerine Seren de "Ben onu kovdum." dedi.

"NASIL BİR FİLMİN İÇİNDEYİM"
Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı açıklamada avukatı Ayşegül Mermer'den şüphelendiğini ve kovduğunu açıkladı. Serengil, ve menajeri 'ın avukatını satın aldığını da belirtti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MURAT MURAT

VATAN ÜLKE TERÖR .ASKERLER CEPHEDE ŞUNLARI UĞRAŞTIĞI ŞEYE BAK AYIP.

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cevapla 02.02.2018 16:48
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