Seren fena patladı: Onu ben kovdum!

Geçtiğimiz pazartesi cezaevine girmesi beklenen Seren Serengil, gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine girmedi. Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer bu olaylar sonrası yaptığı açıklamayla ünlü ismin avukatlığını bıraktığını duyurdu. Bunun üzerine Seren de "Ben onu kovdum." dedi.

"NASIL BİR FİLMİN İÇİNDEYİM"

Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı açıklamada avukatı Ayşegül Mermer'den şüphelendiğini ve kovduğunu açıkladı. Serengil, Gülben Ergen ve menajeri Özgür Aras'ın avukatını satın aldığını da belirtti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:



