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Prenses çapkın çıktı

Prenses çapkın çıktı
19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğünleriyle tüm dünyanın en gözde çiftleri arasına giren Prens Harry ile Meghan Markle, magazin dergilerinin de baş kahramanı oldu... Bugüne kadar attığı her adımla olay olurken prenses adayı, şimdi de eski ilişkisiyle olay yarattı.
Daha önce başından bir evlilik geçen , Prens'ten önce de Kanadalı şef Cory Vitiello ile 2 yıl aşk yaşamıştı. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre; Markle, şef sevgilisiyle ilişkisi bitmeden ile aşk yaşamaya başladı yani hayatındaki her iki erkeği de aldattı.
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