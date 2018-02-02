Prenses çapkın çıktı

19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğünleriyle tüm dünyanın en gözde çiftleri arasına giren Prens Harry ile Meghan Markle, magazin dergilerinin de baş kahramanı oldu... Bugüne kadar attığı her adımla olay olurken prenses adayı, şimdi de eskiilişkisiyle olay yarattı. Daha önce başından bir evlilik geçenMeghan Markle, Prens'ten önce de Kanadalışef Cory Vitiello ile 2 yıl aşk yaşamıştı. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre; Markle, şef sevgilisiyle ilişkisi bitmedenPrens Harry ile aşk yaşamaya başladı yani hayatındaki her iki erkeği de aldattı.
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