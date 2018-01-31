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Hepsi özgür

Hepsi özgür
Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu kişilerden 325'i serbest bırakıldı. Haklarında başka suçlamaların da olduğu 56 kişi ise hala gözaltında.


Amira Al Taweel ile eski evliliğiyle çok konuşulan Prens , geçtiğimiz günlerde serbest kalmıştı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında bugüne kadar devlet hazinesine iade edilen tutar 400 milyar riyal yani yaklaşık 106 milyar dolar. Bu arada dünyanın en zenginleri arasında yer alan Suudi prensler, 4 Kasım 2017'den beri Riyad'daki Ritz Carlton Hotel'de gözaltında tutuluyordu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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