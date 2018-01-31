Dilan suspus

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Furkan Andıç'la aşkı süren Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Kuruçeşme'deki Baca6 adlı mekandaydı. Güzel oyuncu, Andıç'ın Sibel Aytan'la ilişkisi bitmeden kendisiyle birlikte olduğu iddialarını yanıtsız bıraktı.
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