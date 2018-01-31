 ;
Yol Durumu
  1. Sultan Hadidler
  2. Efkar dağıttı

Dilan suspus

Dilan suspus
Furkan Andıç'la aşkı süren Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Kuruçeşme'deki Baca6 adlı mekandaydı. Güzel oyuncu, Andıç'ın Sibel Aytan'la ilişkisi bitmeden kendisiyle birlikte olduğu iddialarını yanıtsız bıraktı.
Etiketler: ,
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar