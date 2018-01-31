Numarayı, Twitter'da paylaşan oyuncu, şu sözleriyle herkesi uyardı: "Arayıp hesabınızdan işlem yapıldığını ve size yardım etmek için ulaştıklarını söylerlerse inanmayın. Dolandırıcılar şifrelerinizi öğrenmek için yapıyorlar."
Berrak uyardı
Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada dolandırıcıların numarasını paylaşıp sahtekarlara karşı herkesi uyardı!
Numarayı, Twitter'da paylaşan oyuncu, şu sözleriyle herkesi uyardı: "Arayıp hesabınızdan işlem yapıldığını ve size yardım etmek için ulaştıklarını söylerlerse inanmayın. Dolandırıcılar şifrelerinizi öğrenmek için yapıyorlar."
Etiketler: Berrak Tüzünataç
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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