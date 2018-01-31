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Berrak uyardı

Oyuncu , sosyal medyada dolandırıcıların numarasını paylaşıp sahtekarlara karşı herkesi uyardı!

Berrak uyardı
Artan telefon dolandırıcılığıyla ünlü ünsüz pek çok kişi zarara uğradı. Berrak Tüzünataç da önceki gün bilinmeyen bir numaradan arandı. Oyuncu, şifresini isteyen dolandırıcıların suratına telefonu kapattı.


Numarayı, Twitter'da paylaşan oyuncu, şu sözleriyle herkesi uyardı: "Arayıp hesabınızdan işlem yapıldığını ve size yardım etmek için ulaştıklarını söylerlerse inanmayın. Dolandırıcılar şifrelerinizi öğrenmek için yapıyorlar."
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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