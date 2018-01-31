Bezmen otopark parasının peşinde

Oyuncu Tolga Savacı ile evlenen yazar Nermin Bezmen, Bebek'te bulunan Ayşe Sultan Korusu'ndaki komşularına dava açtı. İddialara göre, komşuları Bezmen'e ait villanın 57.22 metrekarelikkısmındaki bahçe duvarını kaldırdı, araziyi otopark alanı olarak kullandı. Bezmen 9 yıl önce konuyu yargıyataşıdı. Bezmen'i haklı bulan mahkeme, 57.22 metrekarelik alanın eski haline getirilmesine ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) alacağının davalılardan tahsili yönünde karar aldı. Bezmen, ecrimisil alacağı için 3 yıl önce icra takibi başlattı. Davalılar itiraz etti. Bunun üzerine Bezmen, yine mahkemeye başvurarak 2009-2017 arası 22 bin liralık ecrimisil alacağının tahsilini talep etti. Davalı avukatı ise davasının reddini istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.