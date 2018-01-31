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Evlilik sinyali

Evlilik sinyali
Güzel oyuncu Deniz Baysal ile şarkıcı aşkı Barış Yurtçu, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. İkili, objektifleri gülümseyerek selamladı. Baysal, "Barış'ın ailesi geldi. Sık sık birlikte vakit geçiriyoruz" diyerek de 1 yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlandıklarının sinyalini verdi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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