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Özenli

Özenli Bengü
Güzel popçu Bengü ile sevgilisi Selim Selimoğlu, önceki akşam ilişkilerinin 10. ayını romantik bir yemekle kutladı. Mutluluktan ağzı kulaklarına varan ünlü şarkıcının, sevgilisiyle buluşmadan önce de 3 saat hazırlık yaptığı öğrenildi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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