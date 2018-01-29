Özenli Bengü

Güzel popçu Bengü ile sevgilisi Selim Selimoğlu, önceki akşam ilişkilerinin 10. ayını romantik bir yemekle kutladı. Mutluluktan ağzı kulaklarına varan ünlü şarkıcının, sevgilisiyle buluşmadan önce de 3 saat hazırlık yaptığı öğrenildi.