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Efsane jest

, geçtiğimiz gün 24 yaşına basan aşkı için 1 buçuk milyon dolar harcadı!

Efsane jest
FUTBOLUN efsane ismi Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün 24 yaşına giren sevgilisi Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı. Cömertliğiyle bilinen Real Madridli yıldız, İspanyol aşkına yaklaşık 450 bin dolarlık Franck Muller pırlanta taşlarla süslü saat aldı. Bununla da kalmayan Ronaldo, aşkının aktif olarak görev aldığı 'Nuevo Futuro' isimli derneğe 1 milyon dolarlık bağış yaptı.
Etiketler:
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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engin engin

Adam bu kardeşim sadece sevgilisine değil filistinli çocuklara altın ayakkabılarını bağışladı.ne diyeyim Allah layığını versin.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 29.01.2018 08:55
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