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Diva’ya özendi

Yoğun iş temposu nedeniyle alışverişe vakit bulamayan , önceki gece İstinye’deki kapalı bir mağazayı açtırdı

Diva’ya özendi
POPÇU Sinan Akçıl, gece yarısı mağaza açtıran Bülent Ersoy'a rakip çıktı. Önceki gece İstinye'ye giden şarkıcı, alışveriş yapmak için kapalı bir mağazayı açtırdı. İçeri gireceği sırada objektifleri fark eden Akçıl, şaşkınlığını gizleyemedi. "Çok çalışıyorum. Kendime zaman ayırıp ancak AVM'ye geldim" diyen müzisyen, şu sözleriyle de rakiplerine meydan okudu: "14 Şubat için kimse şarkı yapmasın. Çünkü İzel'le şarkımız ortalığı kasıp kavuracak."



Doğan SAVAŞ
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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