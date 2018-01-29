Diva’ya özendi

POPÇU Sinan Akçıl, gece yarısı mağaza açtıran BülentErsoy'a rakip çıktı. Önceki gece İstinye'ye giden şarkıcı, alışveriş yapmak için kapalı birmağazayı açtırdı. İçeri gireceği sırada objektifleri fark eden Akçıl, şaşkınlığını gizleyemedi. "Çok çalışıyorum. Kendimezaman ayırıp ancak AVM'yegeldim" diyen müzisyen, şu sözleriyle de rakiplerine meydan okudu: "14 Şubat için kimseşarkı yapmasın. Çünküİzel'le şarkımız ortalığı kasıpkavuracak."
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