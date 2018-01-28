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Aradığınız aşka ulaşılıyor

100 milyar doları yöneten İtalyan işadamı ’nin yoğun iş temposuna rağmen sevgilisi ’ın sesini bile çok özlediği ortaya çıktı. Agnelli’nin evden uzakta kaldığı 12 saatte 17 kez Akalın’ı aradığı belirtildi.

Aradığınız aşka ulaşılıyor

FIAT, Ferrari, La Stampa, Corriere della Sera, The Economist ve Juventus gibi 70'in üzerinde markanın sahibi olan Agnelli Ailesi, bugün 100 milyar dolarlık bir güce sahip. Bu gücün yönetimi de Türk 'la yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan 'de... İşte o Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmiş, olay günlerce manşetleri süslemişti. Çiftin iliskileri İtalyan magazin dünyasının da vazgeçilmezi. İtalyan medyası, Agnelli'nin 'çılgınlar gibi aşık' dediği Deniz Akalın'la yoğun iş temposuna rağmen günde 17 kez görüştüğünü yazdı.

ÖZEL DERSLER ALIYOR
Agnelli'nin yoğun iş temposuna rağmen Akalın'ı bu kadar çok arıyor olmasının büyük bir aşk hikayesi olduğu şeklinde de yorumlanıyor. Akalın'ın kayınvalidesi Allegra Agnelli'nin isteği ile, golften biniciliğe kadar her konuda özel ders aldığı medyaya yansımıştı. 2016 yılında Türk sevgilisine hamilelik hediyesi olarak İtalya'nın en pahalı yerlerinden Como Gölü bölgesinden 21 milyon Euro'ya malikane alan Andrea Agnelli'nin hayatının en mutlu günlerini yaşadıgına dikkat çekildi.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 20:43
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