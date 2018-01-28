Geçtiğimiz akşam Bebek'te kendisiyle tanışmak isteyen bir kadınla yaşadıgı tartışma karakolda biten Can Yaman'a eski rol arkadaşı Selen Soyder'den gönderme geldi. 2 yıl önce Yaman'la tartışıp mahkemelik olan Soyder, önceki gün Facebook'ta şu sözleri paylaştı:
"Bir daha kimseye saldırganlık gösterememesi için kendisini mahkemeye vermiştim. Dava görülmeye başlasaydı da buna cüret edemeseydi."
Ancak Yaman'ın hayranları Soyder'e "Can'ın hiçbir suçu yok" diye yüklenip oyuncuyu fırsatçılıkla suçladı.
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