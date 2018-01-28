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Olmadı "Can"ım!

Soyder, Yaman’la tartışıp elini kesen kadınlara destek oldu.

Olmadı Canım!

Geçtiğimiz akşam Bebek'te kendisiyle tanışmak isteyen bir kadınla yaşadıgı tartışma karakolda biten Can Yaman'a eski rol arkadaşı Selen Soyder'den gönderme geldi. 2 yıl önce Yaman'la tartışıp mahkemelik olan Soyder, önceki gün Facebook'ta şu sözleri paylaştı:
"Bir daha kimseye saldırganlık gösterememesi için kendisini mahkemeye vermiştim. Dava görülmeye başlasaydı da buna cüret edemeseydi."

Ancak Yaman'ın hayranları Soyder'e "Can'ın hiçbir suçu yok" diye yüklenip oyuncuyu fırsatçılıkla suçladı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 20:38
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