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Zehra ihtarı!

Geçtiğimiz günlerde aşkıyla, gündem olan genç işadamı ’e ailesinden uyarı geldi. Anne ve babası “Senin Zehra ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekti...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya kötü haber… , aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 20:29
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