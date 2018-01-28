Zehra ihtarı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya kötü haber… Zehra Çilingiroğlu, aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya kötü haber… Zehra Çilingiroğlu, aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu.
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