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Serdar’ın Ebru mesajı

Serdar’ın Ebru mesajı
Serdar Ortaç, önceki gün eşi Chloe Loughnan ile İstinyePark'taydı. Ortaç, yıllardır küs olduğu ve önceki günlerde zeytin dalı uzattığı Ebru Gündeş için "Şu an stüdyoda gecegündüz çalışıyorum. İlk vakit bulduğumda onu sahnede izleyeceğim" dedi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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