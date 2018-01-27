Sarayda doğuracak

Nisan ayında 3.çocuğunu kucağına almayahazırlanan CambridgeDüşesi Kate Middleton'ındoğum yeri, kesinleşti. İkincibebeğini de evde dünyayagetirmek isteyen ancak buisteğini gerçekleştiremeyenPrenses, KensingtonSarayı'nda doğum yapacak. Bu kararında eşi PrensWilliam'ı da ikna eden KateMiddleton'ın doğumu için deçalışmalar başladı. Önceki2 doğumunu da 23 kişilikbir ekiple gerçekleştirenMiddleton için sarayda 50kişilik bir ekip kurulacak...
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