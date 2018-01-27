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Sarayda doğuracak

Sarayda doğuracak
Nisan ayında 3. çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın doğum yeri, kesinleşti. İkinci bebeğini de evde dünyaya getirmek isteyen ancak bu isteğini gerçekleştiremeyen Prenses, Kensington Sarayı'nda doğum yapacak.
Bu kararında eşi Prens William'ı da ikna eden Kate Middleton'ın doğumu için de çalışmalar başladı. Önceki 2 doğumunu da 23 kişilik bir ekiple gerçekleştiren Middleton için sarayda 50 kişilik bir ekip kurulacak...
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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