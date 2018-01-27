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hatırası

Dubai hatırası
Nurgül Yeşilçay, sömestr tatilini fırsat bilip soluğu oğluyla Dubai'de aldı. Türkiye'de soğuklar etkili olurken Yeşilçay, Dubai'de yazı yaşadı. Güzel oyuncu, önceki akşam da çıktığı eğlence turunda Beyrutlu fotoğrafçı Wadih Elnajjar ile hatıra fotoğrafı çektirip altına "Tatlımla buluştuk" yazdı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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