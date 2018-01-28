Diriliş'in sevilen oyuncusuna müjdeli haber

Oyuncu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz aylarda oğlu Emir Aras'ın tek çocuk olarak büyümesini istemediğini söyleyerek, ikinci kez baba olacağının sinyalini vermişti.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz aylarda oğlu Emir Aras'ın tek çocuk olarak büyümesini istemediğini söyleyerek, ikinci kez baba olacağının sinyalini vermişti.
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