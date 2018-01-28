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Diriliş'in sevilen oyuncusuna müjdeli haber

Oyuncu geçtiğimiz aylarda oğlu Emir Aras'ın tek çocuk olarak büyümesini istemediğini söyleyerek, ikinci kez baba olacağının sinyalini vermişti.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 17:07
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