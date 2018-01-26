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Vip Türk’ten yıldızlı proje

, yüklü bağışlar yaptığı amFAR Vakfı’nın 7 Şubat’taki balosunu organize eden 32 kişilik kurula girdi. Süzer’in birlikte çalışacağı yıldızlar arasında ve gibi isimler var!

Vip Türk’ten yıldızlı proje
Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Baran Süzer, dünya jet sosyetesine girdi... Sadece dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dostluk kurmakla kalmayan sosyetik işadamı, AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın da komitesinde görev almaya başladı. Her yıl geleneksel olarak dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği yardım gecesi düzenleyen vakıf, bu yılki balo tarihini 7 Şubat olarak belirledi. Biletlerinin bin 750 ile 75 bin dolar arasında satıldığı New York'taki balonun organizasyon komitesinde yer alması için de 32 isim belirlendi. , New York'taki Cipriani adlı ultra lüks mekanda yapılacak törenin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi. Aralarında Irina Shayk ve Zac Posen gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu 32 isimle aynı komitede bulunan Süzer'in bu görevi üstlenmesinde ise amfAR Vakfı'na yaptığı yardımların rolü büyük... 2015 yılından beri vakfa düzenli olarak 250 bin dolar bağışta bulunan , bu sayede 32 kişilik VIP görevli listesine girdi. Bu arada dünyanın en dikkat çeken ve prestijli yardım balosunu düzenleyen derneğe yüklü bağış yapanlar arasında 2 Türk daha var. Bunlardan biri derneğe 2015-2106 ve 2017 yıllarında 25'şer bin dolar bağışta bulunan Hacı Sabancı, diğeri ise yine amFAR'a 2015 yılında 10 bin dolarlık bağış yapan sosyetik iş kadını Özlem Önal...


​STARLARLA AYNI KURULDA
Türk işadamı, 7 Şubat'taki baloya gidecek konuklar ve bağışlar gibi detaylarla ilgilenen 32 kişilik kurulda şu yıldızlarla birlikte çalışıyor: , Sienna Miller, Linda Evangelista, Iman, Queen Latifah, Kenneth Cole, Whoopi Goldberg...


32 kişilik komitede da bulunuyor.


​Süzer'le aynı kuruldaki yıldızlar arasında da var.


Özge GÜRCAN
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