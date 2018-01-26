Vip Türk’ten yıldızlı proje

Baran Süzer, yüklü bağışlar yaptığı amFAR Vakfı’nın 7 Şubat’taki balosunu organize eden 32 kişilik kurula girdi. Süzer’in birlikte çalışacağı yıldızlar arasında Heidi Klum ve Scarlett Johansson gibi isimler var!
Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Baran Süzer, dünya jet sosyetesine girdi... Sadece dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dostluk kurmakla kalmayan sosyetik işadamı, AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardımkuruluşu amfAR'ın da komitesinde görev almaya başladı. Her yıl geleneksel olarak dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği yardım gecesi düzenleyen vakıf, buyılki balo tarihini 7 Şubat olarak belirledi. Biletlerinin bin 750 ile 75bin dolar arasında satıldığı New York'taki balonun organizasyonkomitesinde yer alması için de 32 isim belirlendi. Baran Süzer, New York'taki Cipriani adlı ultra lüks mekanda yapılacak törenin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi. Aralarında Irina Shayk ve Zac Posen gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu 32 isimleaynı komitede bulunan Süzer'in bu görevi üstlenmesinde ise amfAR Vakfı'na yaptığı yardımların rolü büyük... 2015 yılındanberi vakfa düzenli olarak 250 bin dolarbağışta bulunan Türk işadamı, bu sayede 32 kişilik VIP görevli listesine girdi. Bu arada dünyanın en dikkat çeken ve prestijli yardım balosunu düzenleyen derneğe yüklü bağış yapanlar arasında 2 Türk daha var. Bunlardan biri derneğe 2015-2106 ve 2017 yıllarında 25'şer bin dolar bağışta bulunan Hacı Sabancı, diğeri ise yine amFAR'a 2015 yılında 10 bin dolarlık bağış yapan sosyetik iş kadını Özlem Önal...
STARLARLAAYNI KURULDA
Türk işadamı, 7 Şubat'taki baloya gidecek konuklar ve bağışlar gibi detaylarla ilgilenen 32 kişilik kurulda şu yıldızlarla birlikte çalışıyor: Irina Shayk, Sienna Miller, Linda Evangelista, Iman, Queen Latifah, Kenneth Cole, Whoopi Goldberg...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.