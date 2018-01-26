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İtalya’da oğluyla sette

İtalya’da oğluyla sette

İspanyol aktris , geçtiğimiz günlerde oğlu Leo ile İtalya'nın Napoli kentinde görüntülendi. Bir reklam filminin çekimleri için bu şehirde bulunan güzel oyuncu, oğlunun 22 Ocak'taki doğum gününü de İtalya'da kutladı. Cruz, 'le evliliğinden dünyaya gelen sevimli Leo ile vedalaştıktan sonra sete gitti.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 13:03
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