Terör örgütünün camiye saldırısı sanat dünyasını ayağa kaldırdı!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'na sosyal medyada destek vermeye devam ediyor. Ünlüler, önceki akşam PYD/ PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye yapılan roketli saldırı sonrası da tepki gösterdi...