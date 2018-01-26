İlk dizisine geri dönebilir

'I, Tonya' filmindeki rolüyle bu yıl BAFTA ve Oscar ödüllerine aday gösterilen Margot Robbie, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde filmin Sidney'deki galasına katılan 27 yaşındaki yıldız, Who dergisine konuştu. Robbie, 2008-2011 yıllarında rol aldığı, kendisini üne kavuşturan Avustralya dizisi 'Neighbours'ta tekrar rol alabileceğini söyledi. Güzel oyuncu, "Çeteyi yeniden bir araya toplayabiliriz. Kesinlikle onların arasında olmak isterim" dedi.