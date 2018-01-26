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Damat yandı!

Damat yandı!
Geçtiğimiz haftalarda Paris Hilton'a 2 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi yapan Chris Zylka'yı zor günler bekliyor! Sosyetik güzelin annesi, "Kızım, peri masallarını andıran bir düğünle evlenmeli. Chris, düğünde daha önce yapılmamış şeyler yapmalı" dedi...
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