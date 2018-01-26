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Babasının kuzusu

Babasının kuzusu
Popçu , önceki akşam Nişantaşı Atiye Meyhane çıkışı objektiflere takıldı. Yaklaşık 6 ay önce baba olan ünlü şarkıcı, kendisine mikrofon uzatan muhabirlere kızı Arya'nın fotoğrafını gösterip "Şu güzelliğe bakar mısınız? Benim tek gerçeğim" dedi. Kızı doğmadan adını eline dövme de yaptıran popçunun çocuğuna olan bu sevgisi herkesi imrendirdi.


Doğan SAVAŞ
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