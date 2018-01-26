 ;
Yol Durumu
  1. Can Yaman karakolluk oldu!
  2. Damat yandı!

Müftüoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Müftüoğlundan anlamlı paylaşım

soğukta yerde yatan askerlerin fotoğraflarını paylaşıp farkındalık yarattı.
Etiketler:
  • 26 Ocak 2018, Cuma 10:15
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
ŞAHİN ŞAHİN

birde bu askerler hakkında yazıp cizen olumsuz yazılar yazanlar kansız ahlaksız ve şerefsizdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 10:43
turan turan

Aferin insan evladı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 10:37
vatandaş vatandaş

Çok şükür teşekkürler gerçekleri söyleyen sesleri çıkan ünlülerde var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 10:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar