Müftüoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Emel Müftüoğlu soğukta yerde yatan askerlerin fotoğraflarını paylaşıp farkındalık yarattı.
kalan karakter 1000
birde bu askerler hakkında yazıp cizen olumsuz yazılar yazanlar kansız ahlaksız ve şerefsizdir
Aferin insan evladı.
Çok şükür teşekkürler gerçekleri söyleyen sesleri çıkan ünlülerde var
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kalan karakter 1000
birde bu askerler hakkında yazıp cizen olumsuz yazılar yazanlar kansız ahlaksız ve şerefsizdir
Aferin insan evladı.
Çok şükür teşekkürler gerçekleri söyleyen sesleri çıkan ünlülerde var
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.