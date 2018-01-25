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Turist Mesut!

Turist Mesut!
Arsenal'in yıldızı 'in geçtiğimiz gün metroda paylaştığı fotoğrafın yankıları sürüyor. "Turist olarak Londra'yı geziyorum" diyerek metro yolculuğundan fotoğrafını paylaşan Türk yıldız, ülkede yeni bir akım başlattı.


ekiplerinden Southampton'da forma giyen Oriol Romeu Vidal da önceki gün Mesut Özil gibi aynı pozu verip paylaşımına "Mesut'un yaptığını yapıyorum" notunu yazdı. Bu akım sayesinde şimdilerde birçok İngiliz, metroda çekilen fotoğraflarını instagram'da paylaşıp fotoğraflarına Özil'i etiketlemeye başladı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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