Sabah’ı kızdırdılar

Geçtiğimiz Mayıs'ta Ceyda Sabah ile 19 yıllık evliliğini bitiren Coşkun Sabah, yıllar önce kendisini bir kadınla basacağınıdüşünürken yanlışlıkla kiracılarının evine giren eski eşi hakkında önceki gün ilk kez konuştu. Ceyda Hanım'ın boşanırkenihanetle suçladığı ünlü sanatçı, eski eşinin yaptığı baskını şöyle anlattı: "Ben bu evin iki yıl vergisini ödedim. Eski eşim, çilingirle izinsiz bir şekilde kiradaki evi basmaya gitmiş. Bu olay, Aralık2015'te olmasına rağmen önceki gün basına yansıyor." Ceyda Hanım'ın olayı neden yıllar sonra gündeme getirdiği de sorulan Sabah "Burnuma para kokusu geliyor. Büyüktazminat alacağız" diye eski eşinetaşını attı.
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