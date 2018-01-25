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Sabah’ı kızdırdılar

Sabah’ı kızdırdılar
Geçtiğimiz Mayıs'ta Ceyda Sabah ile 19 yıllık evliliğini bitiren Coşkun Sabah, yıllar önce kendisini bir kadınla basacağını düşünürken yanlışlıkla kiracılarının evine giren eski eşi hakkında önceki gün ilk kez konuştu. Ceyda Hanım'ın boşanırken ihanetle suçladığı ünlü sanatçı, eski eşinin yaptığı baskını şöyle anlattı:
"Ben bu evin iki yıl vergisini ödedim. Eski eşim, çilingirle izinsiz bir şekilde kiradaki evi basmaya gitmiş. Bu olay, Aralık 2015'te olmasına rağmen önceki gün basına yansıyor." Ceyda Hanım'ın olayı neden yıllar sonra gündeme getirdiği de sorulan Sabah "Burnuma para kokusu geliyor. Büyük tazminat alacağız" diye eski eşine taşını attı.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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