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2 kilo et yedi

2 kilo et yedi
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi cio Agosto Ramirez, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla Nusret'e giden ünlü kaleci, öncelikle ilik suyu içti. Mezelerin de bir bir tadına bakan Fabri, sürprizi sona bıraktı. 2 kilo kaburga yiyen yıldız kalecinin protein depolaması ve açık olan iştahı, "Gol değil, et yiyor" esprisi yaptırdı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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