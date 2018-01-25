Ceyda köpeği kaptı

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Aşkı Buğra Toplusoy uğruna oyunculuk kariyerini bırakıp ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün çocukluğuna döndü.
Güzel oyuncu, West Palm Beach'teki lunaparka gitti. Ateş, aşkının kazandığı köpekle de böyle poz verdi.
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