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Ceyda köpeği kaptı

Ceyda köpeği kaptı
Aşkı Buğra Toplusoy uğruna oyunculuk kariyerini bırakıp ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün çocukluğuna döndü.


Güzel oyuncu, West Palm Beach'teki lunaparka gitti. Ateş, aşkının kazandığı köpekle de böyle poz verdi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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