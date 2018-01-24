Tekno Nurgül

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, reklam uğruna şekilden şekle girdi. Önceki gün kız kardeşlerinin İzmir'deki gelinlikçi dükkanını ziyaret eden Yeşilçay, gelinlikleri de sosyal medya hesabında tek tek paylaştı.
Ünlü oyuncu, dikkat çekmek için de instagram'daki filtreleri kullanınca ortaya bu komik kare çıktı. Yeşilçay'ın bu hali de "Reklam sen nelere kadirsin!" dedirtti.
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