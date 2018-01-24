Hande geldi dostluk bitti

Murat Dalkılıç'la Hande Erçel'inaşk fotoğrafının ortaya çıkmasıylapopçunun eski eşi Merve Boluğur,sosyal medyada temizlik yaptı. Dalkılıç'la 2 yıllıkevliliğini geçtiğimiz sene bitirmesine rağmen eskieşiyle instagram'da takipleşmeyisürdüren oyuncu, önceki günDalkılıç'ı takipten çıkardı.
TEK KAREYE KIYAMADI
Boluğur, popçuyla çekilenfotoğraflarını da sildi.Geçtiğimiz aylarda annesihastaneye kaldırılan Boluğur'adestek olan Dalkılıç da oyuncuyutakibi bıraktı. Fotoğrafları dahesabından kaldıran şarkıcı,Boluğur'la evli oldukları dönemdeçekilen tek bir kareye ise kıyamadı.
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