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Hande geldi dostluk bitti

Boşandıktan sonra birbirlerini instagram’da takip eden ile , geçmişi tarihe gömdü. İkili, dün da takipleşmeyi bıraktı

Hande geldi dostluk bitti
Murat Dalkılıç'la Hande Erçel'in aşk fotoğrafının ortaya çıkmasıyla popçunun eski eşi Merve Boluğur, da temizlik yaptı. Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitirmesine rağmen eski eşiyle instagram'da takipleşmeyi sürdüren oyuncu, önceki gün Dalkılıç'ı takipten çıkardı.


TEK KAREYE KIYAMADI
Boluğur, popçuyla çekilen fotoğraflarını da sildi. Geçtiğimiz aylarda annesi hastaneye kaldırılan Boluğur'a destek olan Dalkılıç da oyuncuyu takibi bıraktı. Fotoğrafları da hesabından kaldıran şarkıcı, Boluğur'la evli oldukları dönemde çekilen tek bir kareye ise kıyamadı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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