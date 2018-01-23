



Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.