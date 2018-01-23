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Ünlülerin diyetisyeni 'a dava şoku!



Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak 'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen hakkında İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 09:39
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