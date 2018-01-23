Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun'a dava şoku!
Etiketler: Şeyda Coşkun , Sağlık Bakanlığı , Gülben Ergen , hacı sabancı , derya baykal , derya şensoy , Gülşen , Hadise
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