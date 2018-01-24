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ve ablası birbirine girdi




Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () müzik kanallarında yayınlanan 'nin "" klibi nedeniyle; bazı kanallara para cezası vermişti. Hadise, akıl hocası olan ablası 'le klibi yüzünden kavga etti. İddialara göre Hadise, ablasına "Çektiğin klip hem çalıntı çıktı, hem de RTÜK yasakladı. Param da boşa gitti!" diye bağırdı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 09:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

gözün doysun hadise...hem ablan senden binlerce kat daha cekici.

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cevapla 24.01.2018 10:23
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