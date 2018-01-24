





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin "Sıfır Tolerans" klibi nedeniyle; bazı kanallara para cezası vermişti. Hadise, akıl hocası olan ablası Hülya Açıkgöz'le klibi yüzünden kavga etti. İddialara göre Hadise, ablasına "Çektiğin klip hem çalıntı çıktı, hem de RTÜK yasakladı. Param da boşa gitti!" diye bağırdı.