Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin "Sıfır Tolerans" klibi nedeniyle; bazı kanallara para cezası vermişti. Hadise, akıl hocası olan ablası Hülya Açıkgöz'le klibi yüzünden kavga etti. İddialara göre Hadise, ablasına "Çektiğin klip hem çalıntı çıktı, hem de RTÜK yasakladı. Param da boşa gitti!" diye bağırdı.
Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz birbirine girdi
Etiketler: Hülya Açıkgöz , Britney Spears , Hadise , Sıfır Tolerans , RTÜK
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gözün doysun hadise...hem ablan senden binlerce kat daha cekici.
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