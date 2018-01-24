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Çilek ’da

Çilek Ankara’da
Başarılı şarkıcı Berksan ile ortağı İbrahim Çakmak'ın sahibi olduğu Karaköy Çilek, büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'da açılan Çilek, bu aydan itibaren Ankara'da Başkentliler'e eğlenceli anlar sunacak.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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