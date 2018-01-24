Burcu çelebi!

İlişkileri geçtiğimiz yaz başlayan BurcuEsmersoy'la Berk Suyabatmaz'ın aşk tatilison hızla sürüyor. Geçtiğimiz ay İstanbul'danyola çıkan ikili, 11 bin 500 kilometre kat edip27 Aralık'ta soluğu Malezya'nın başkenti KualaLumpur'da aldı. İkili, bir gün sonra da KualaLumpur'dan 6 bin 615 kilometre uzaklıktakiAvustralya'nın Sidney şehrine gitti.
KIŞ ORTASINDA YAZ KEYFİ... 3 Ocak'a kadar Sidney'de kalan güzel sunucuylasevgilisi, güney yarım kürede yaşanan yaz mevsiminintadını çıkardı. Yeni yıla da Sidney'de giren ikili,3 gün sonra Yeni Zelanda'ya geçti. Ünlü çift,Auckland kentindeki dünyaca ünlü film serisi'Yüzüklerin Efendisi'nin film setine de gidipbirbirinden renkli karelere imza attı. İkili, 7 Ocak'takiraladıkları araçla Southland, Fiodland veQueenstow'u kapsayan 1 haftalık mini bir tura çıktı.
ENERJİLERİNE ŞAPKA ÇIKARTILIR
Ünlü çift, 14 Ocak'ta ise 2 bin 150 kilometreuzaklıktaki Avustralya'ya döndü. Bu kezMelborne'ye giden Esmersoy'la Suyabatmaz,burada da bin 500 kilometre kat edip bol bolgezdi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı daizleyen çiftin enerjisi yine bitmedi. İkili, 22 Ocak'taMelbourne'den 6 bin 363 kilometre uzaklıktakiKuala Lumpur'daki havalimanına gidip oradan daTayland'ın Koh Samui Adası'na geçti. Şu suralaregzotik adada aşk tazeleyen çift, 28 günde toplam35 bin kilometre kat etti. Bir ayda yaklaşık 40 binTL harcayıp 4 ülke gezen ikili için "Ünlü gezginEvliya Çelebi'ye rakip çıktılar" yorumları yapıldı.
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