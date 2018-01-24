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Burcu çelebi!

Uzun tatillerine 27 Aralık’ta start veren ile , 28 günde 35 bin kilometre yol kat etti. Şimdiye dek 4 ülke ve birçok şehir gezen ünlü çift, yaklaşık 40 bin TL harcadı

Burcu çelebi!
İlişkileri geçtiğimiz yaz başlayan Burcu Esmersoy'la Berk Suyabatmaz'ın aşk tatili son hızla sürüyor. Geçtiğimiz ay İstanbul'dan yola çıkan ikili, 11 bin 500 kilometre kat edip 27 Aralık'ta soluğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da aldı. İkili, bir gün sonra da Kuala Lumpur'dan 6 bin 615 kilometre uzaklıktaki Avustralya'nın Sidney şehrine gitti.

KIŞ ORTASINDA YAZ KEYFİ...
3 Ocak'a kadar Sidney'de kalan güzel sunucuyla sevgilisi, güney yarım kürede yaşanan yaz mevsiminin tadını çıkardı. Yeni yıla da Sidney'de giren ikili, 3 gün sonra Yeni Zelanda'ya geçti. Ünlü çift, Auckland kentindeki dünyaca ünlü film serisi 'Yüzüklerin Efendisi'nin film setine de gidip birbirinden renkli karelere imza attı. İkili, 7 Ocak'ta kiraladıkları araçla Southland, Fiodland ve Queenstow'u kapsayan 1 haftalık mini bir tura çıktı.


ENERJİLERİNE ŞAPKA ÇIKARTILIR
Ünlü çift, 14 Ocak'ta ise 2 bin 150 kilometre uzaklıktaki Avustralya'ya döndü. Bu kez Melborne'ye giden Esmersoy'la Suyabatmaz, burada da bin 500 kilometre kat edip bol bol gezdi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı da izleyen çiftin enerjisi yine bitmedi. İkili, 22 Ocak'ta Melbourne'den 6 bin 363 kilometre uzaklıktaki Kuala Lumpur'daki havalimanına gidip oradan da Tayland'ın Koh Samui Adası'na geçti. Şu suralar egzotik adada aşk tazeleyen çift, 28 günde toplam 35 bin kilometre kat etti. Bir ayda yaklaşık 40 bin TL harcayıp 4 ülke gezen ikili için "Ünlü gezgin Evliya Çelebi'ye rakip çıktılar" yorumları yapıldı.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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