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Bu tarz yenge!

Bu tarz yenge!
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, giyim-kuşama yatırdığı parayla adından söz ettiriyor. Şıklığından ödün vermemek için 1 saatlik alışverişte on binlerce lira harcayan Sırp şarkıcı, önceki gün de 6 bin TL'lik DSquaded2 marka eşofman takımıyla instagram'da bu havalı paylaşımı yaptı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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