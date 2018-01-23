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Kıskanç değilim

Kıskanç değilim
Özge Özpirinççi, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç'la Phuket'e giden aşkı Burak Yamantürk için "Gözüm üzerinizde" paylaşımı yapan oyuncu, "Kıskanç değilim, şaka yaptım" dedi.
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