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Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş
Ünlü model Çağla Şıkel, önceki gün oğullarıyla Vadistanbul'daydı. Kuzey ve Uzay ile Winter Dream etkinliğine katılan Şıkel, oğullarıyla açık havada buz pateni yapıp eğlenceli anlar yaşadı.
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