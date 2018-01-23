Heyecanlı bekleyiş

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Ünlü model Çağla Şıkel, önceki gün oğullarıyla Vadistanbul'daydı. Kuzey ve Uzay ile Winter Dream etkinliğine katılan Şıkel, oğullarıyla açık havada buz pateni yapıp eğlenceli anlar yaşadı.
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